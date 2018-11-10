Учёные из Медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что организм людей в состоянии покоя сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром.
К таким выводам специалисты пришли в результате опыта с группой из семи добровольцев. Больше месяца испытуемые жили в лаборатории без окон, где не получали никакой нагрузки и пребывали в состоянии покоя. Чтобы они не могли следить за временем, учёные забрали у них телефоны и часы. Режим дня диетологи строго регламентировали. При этом каждую ночь время сна отодвигалось на четыре часа, передает life.
Оказалось, что лишь в том случае, когда биологический и фактический вечер у испытуемых совпадал, их организм каждый час сжигал примерно полграмма жира.
— У многих людей биологический и фактический вечер совпадают. Но если человек нарушает режим дня, ложится спать всё позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечера возрастает. В итоге биологический вечер наступает поздно ночью или рано утром — в неблагоприятное для сжигания калорий время суток, — рассказали авторы исследования.
Наименьшее количество калорий сжигается с четырёх до шести часов утра, а наибольшее — с 17:00 до 20:00, отметили учёные.
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