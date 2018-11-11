Правительство предлагает на треть увеличить расходы на социальное обеспечние

Правительство предлагает увеличить на треть в будущем году расходы на социальное обеспечение. В проекте бюджета-2019 для этой сферы запланировано девять с половиной миллиардов леев. В образование намечено направить более десяти с половиной миллиардов, в здравоохранение - свыше четырех.

Расходы на обеспечение общественного порядка и национальной безопасности запланированы на уровне четырех миллиардов 700 миллионов леев; поддержание спорта и молодежи - 760 миллионов, оборону - 620 миллионов.

В Дорожный фонд планируется собрать более миллиарда леев и направить на ремонт национальных дорог 950 тысяч. Еще полтора миллиарда леев на эти цели правительство намерено получить Европейского банка реконструкции и развития и Евронвестбанка. Всемирный банк выделит 150 миллионов леев на ремонт местных дорог.