Ученые рассказали, чем опасны поздние приемы пищи

Группа ученых из Американской кардиологической ассоциации пришла к выводу, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за нарушения биологических ритмов человека. Результаты исследования опубликованы на портале LiveScience.

Эксперимент основывался на результатах медицинских обследований более чем 12,7 тысячи латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет, в ходе которого медики сопоставляли состояние их здоровья и время приема пищи в течение двух дней, передает Корреспондент

В ходе исследования было обнаружено, что испытуемые, которые треть и более еды употребляли после 18.00, имели более высокий уровень сахара и инсулина в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто употреблял большую часть пищи до шести часов вечера.

При этом любители поздних приемов пищи оказались на 19% более склонны к развитию преддиабета и на 23% более подвержены развитию гипертонии.

По мнению ведущего автора исследования Нур Макарем, нарушение биологических ритмов человека из-за неправильного образа жизни приводит к проблемам с обменом веществ и увеличивает риск хронических заболеваний.