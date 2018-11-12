Медики из США в ходе конгресса Американской ассоциации сердца в Чикаго назвали разновидность пневмонии, чаще всего приводящую к новым тяжёлым заболеваниям.
В ходе исследования специалисты из Межгорного медцентра в Солт-Лейк-Сити выяснили, что бактериальная форма пневмонии зачастую ведёт к болезням сердца, пишет life.
Так, каждый третий человек, который перенёс этот вид заболевания, через три месяца сталкивается с инфарктом, ишемией, остановкой сердца или другими серьёзными сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.
Исследователи установили, что и вирусная форма также может быть причиной развития отклонений в работе сердца, но такие случаи бывают гораздо реже.
Пока учёным не удалось понять, в чём причина таких последствий после бактериальной пневмонии. Кардиологи выдвинули теорию, согласно которой микробы вызывают крупный воспалительный процесс в сосудах, в итоге приводящий к заболеваниям сердца.
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