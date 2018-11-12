Всемирный банк: Изменение Закона о добровольном декларировании и налоговом стимулировании - это шаг вперед

Всемирный банк считает, что принятые последние поправки в Законе о добровольном декларировании и налоговом стимулировании являются шагом вперед, и призывает власти внедрить их в практику незамедлительно, передает IPN со ссылкой на комментарий, опубликованный на странице facebook представительства Всемирного Банка в Молдове.

Согласно тому же комментарию, Всемирный Банк утверждает, что будет сотрудничать с властями в целях оценки воздействия Закона о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, сосредоточив внимание на реализации, как до, так и после утверждения этих поправок. Кроме того, будет контролировать адекватность проверок в целях администрирования налоговых и менеджерских рисков, связанных с ними, пишет IPN.



Парламент утвердил 8 ноября Закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании в окончательном чтении. Таким образом, налог в государственный бюджет из суммы денежных средств, заявленных добровольно, увеличится с 3% до 6%. Не могут быть субъектами добровольного декларирования имущества лица, которые были или являются субъектами декларирования имущества и интересов в соответствии с положениями Закона №. 133 о декларировании имущества и личных интересов. Так же, как и члены их семей – муж или жена, несовершеннолетние дети, в том числе и приемные, или лица, находящиеся на иждивении субъекта декларирования, а так же сожитель или сожительница. Субъект добровольного декларирования подлежит уголовной ответственности в случае дачи ложных сведений в предварительной декларации или в уведомлении о добровольном декларировании имущества.



Согласно авторам поправок, для повышения ответственности субъектов налогового стимулирования, освобождение от налоговых проверок не будет применяться в случае налогоплательщиков, в отношении которых, начиная с 1 января 2019 года, было установлено согласно окончательному решению суда уклонение от уплаты налогов путем умышленного включения в бухгалтерские, налоговые или финансовые документы искажённых данных о доходах или расходах.