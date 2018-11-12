Результаты налоговой реформы: частные компании повышают зарплату сотрудникам

Работники компании Bemol станут получать больше на фоне внедрения правительством Филипа малой налоговой реформы с 1 октября этого года. Руководство предприятия направило сотрудникам внутреннее сообщение, в котором работников информируют, что отныне они станут зарабатывать больше, благодаря правительству, пишет actual.md.

"С 1.10.2018 вступили в действие налоговые реформы, в результате которых уменьшились налоговые и социальные выплаты предприятия. Наша компания за счёт этой реформы получает экономию. Я считаю, эту экономию справедливо отдать гражданам Республики Молдовы, чьё Правительство предприняло достойные шаги для увеличения благосостояния своего народа. Я подписал соответствующее распоряжение о добавлении к вашей премиальной части заработной платы ещё одной статьи "увеличение из-за реформы правительства". Вы будете получать ее ежемесячно, начиная с октября 2018. В самый ближайший срок это увеличение поступит на ваш счёт",- говорится в письме главы компании Рафига Алиева.

Напомним, что пакет законов "малой налоговой реформы" предусматривает впервые в истории страны, что прожиточный минимум не облагается налогами. Личное освобождение увеличивается с почти 11.300 до 24.000 леев. А для подоходного налога введена единая ставка - 12%, вместо 18%, пишет allmoldova.

Пакет законов предусматривает также, что работодатель будет платить лишь 18% в бюджет соцстраха, вместо 23%. Реформа содержит и ограничение злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.