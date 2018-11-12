Ученые утверждают, что сушить белье в квартире опасно для здоровья

Ученые выяснили, что сохнущее в квартире белье негативно влияет на здоровье людей, склонных к астме, аллергии или другим болезням.

Угрозу для здоровья создают в комплексе влажность белья, недостаточное проветривание помещения и плохое качество воздуха внутри квартиры.

Кроме того, сушащееся белье увеличивает концентрацию в воздухе плесени и грибка: помещения плохо вентилируются, и влажные испарения создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов, пишет "МедикФорум".

Следует учитывать и влияние кондиционеров, используемых при стирке, - белье после них выделяет в воздух целый химический коктейль, который вдыхают находящиеся в квартире люди. Некоторые химикаты могут воздействовать на организм как канцерогены, пишет Вести.ru.

Если сушить белье возможно только в помещении, специалисты рекомендуют использовать для этого комнату, куда редко заходят и которая хорошо проветривается.