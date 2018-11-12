Около 30 фермеров получат субсидии авансом

27 стартапов в сельском хозяйстве получат субсидии авансом. Общий бюджет проектов – 13 миллионов леев. Помогут фермерам в закладке садов и виноградников, строительстве теплиц и покупке оборудования.

В числе получателей субсидий - Юлия Бешеля, чья фирма выращивает фундук. Ей перечислят максимальную сумму - 650 тысяч леев.

"Я подала заявку, так как нам нужна современная техника для обработки земли и сбора урожая. Пора уже внедрять новейшие технологии. Мы составили подробный план, он получил одобрение комиссии, и нам дали этот грант", - говорит предпринимательница Юлия Бешеля.

Больше всего заявок поступило от начинающих фермеров, которые намерены заложить многолетние плантации.

"Мой проект победил в конкурсе, и я получу 400 тысяч леев. Мы благодарны правительству за помощь в осуществлении мечты. Землю мы уже подготовили, купим саженцы и нужное оборудование", - рассказала предпринимательница Лариса Поятэ.

В минсельхозе подчеркивают - субсидирование молодых предпринимателей направлено на развитие сел.

"Уверен, что эти субсидии помогут развитию предпринимательства в селах и приведут к созданию новых рабочих мест. А это позволит снизить уровень трудовой миграции", - поделился министр сельского хозяйства Николай Чубук.





