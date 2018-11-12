27 стартапов в сельском хозяйстве получат субсидии авансом. Общий бюджет проектов – 13 миллионов леев. Помогут фермерам в закладке садов и виноградников, строительстве теплиц и покупке оборудования.
В числе получателей субсидий - Юлия Бешеля, чья фирма выращивает фундук. Ей перечислят максимальную сумму - 650 тысяч леев.
"Я подала заявку, так как нам нужна современная техника для обработки земли и сбора урожая. Пора уже внедрять новейшие технологии. Мы составили подробный план, он получил одобрение комиссии, и нам дали этот грант", - говорит предпринимательница Юлия Бешеля.
Больше всего заявок поступило от начинающих фермеров, которые намерены заложить многолетние плантации.
"Мой проект победил в конкурсе, и я получу 400 тысяч леев. Мы благодарны правительству за помощь в осуществлении мечты. Землю мы уже подготовили, купим саженцы и нужное оборудование", - рассказала предпринимательница Лариса Поятэ.
В минсельхозе подчеркивают - субсидирование молодых предпринимателей направлено на развитие сел.
"Уверен, что эти субсидии помогут развитию предпринимательства в селах и приведут к созданию новых рабочих мест. А это позволит снизить уровень трудовой миграции", - поделился министр сельского хозяйства Николай Чубук.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md