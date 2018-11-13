Ученые назвали неожиданную пользу чая

Употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Западной Австралии, сообщает Live Science.



Специалисты проанализировали данные о 53 тысячах человек, которые приняли участие в долговременном исследовании, запущенным в 90-е годы. Добровольцы заполняли опросники пищевого поведения, в которых они указывали, какие продукты они ели и как часто, передает Корреспондент

За здоровьем испытуемых следили в течение 23 лет. По истечению этого периода у 12 тысяч участников появились нарушения в работе сердца.



Оказалось, что добровольцы, которые употребляли в день около 500 миллиграммов флавоноидов, имели более низкий риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических артерий.



При этом нужное количество флавоноидов, обладающих противовоспалительными свойствами, содержится в чашке чая, чернике и других продуктах. Однако курение и употребление алкоголя увеличивают количество флавоноидов, необходимое для достижения благотворного эффекта.