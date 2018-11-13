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Ученые рассказали, как правильно худеть
// фото: medikforum
17:09, 13 Nov 2018
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Американские учёные советуют худеющим чаще взвешиваться. По их словам, тем самым процесс сбрасывания лишнего веса идёт немного быстрее, передаёт Mirror.

В исследовании о пользе взвешивания приняли участие специалисты Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета. Согласно его результатам, люди, которые чаще встают на весы, худеют быстрее. Так, обладатели весов за неделю сбросили примерно на 500 граммов больше или около 1,7% от своего веса, чем худеющие без весов, пишет life.

Учёные объяснили, что встающий на весы несколько раз в неделю человек серьёзнее относится к миссии потери лишних килограммов. Также при взвешивании люди наглядно видят эффект диеты, что мотивирует отказаться от калорийных продуктов. В этом случае ещё и нормализуется пульс, давление и улучшается настроение. В исследовании приняли участие около 1000 взрослых человек, мечтающих похудеть.




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