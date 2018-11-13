За девять месяцев текущего года промышленное производство выросло на 6%

На 6% выросло промышленное производство с января по сентябрь текущего года по сравнению с тем же периодом 2017.

По данным Национального бюро статистики, добывающая промышленность выросла более чем на 11%. По шесть процентов роста у обрабатывающей промышленности и энергетического сектора

За девять месяцев почти вдвое увеличилось производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов. На 22 процента больше произвели электрооборудования, примерно на столько же - изделий из кожи и дерева.

По данным статистики, на 16 с половиной процентов выросло производство изделий на минеральной основе. Кроме того, было произведено больше бумаги и бумажных изделий, текстиля и мебели. На 5% выросло и производство продовольственных товаров.