Ученые задумали изменить точный способ определения килограмма. До сих пор его масса определялась металлическим цилиндром размером с мяч для гольфа, который с 1889 года хранится в Международном бюро мер и весов во Франции, пишет Associated Press.
В пятницу, 16 ноября, в Версале пройдет встреча, на которой представители международного сообщества утвердят его эквивалент в виде физической константы. Предполагается, что нововведение будет использоваться в отраслях и науках, требующих сверхточных измерений массы, пишет Известия.
Основой для нового эталона станет постоянная Планка и прибор, который называется баланс Киббла. Устройство измеряет количество электрического тока, необходимого для создания электромагнитного поля равного силе, действующей на избранную массу. То есть, через данные показатели можно получить эталон электромагнитного килограмма, пишет «Популярная механика».
Первый эталон килограмма (Grand K) изготовлен из сплава 90% платины и 10% иридия, стойкого к коррозии. Он лежит под вакуумным сосудом. Его редко демонстрировали при дневном свете, однако его роль имеет определяющее значение в системе измерения массы, от которой зависят такие вещи, как международная торговля.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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