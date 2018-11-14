Ученые назвали новую пользу кофе

В Институте научной информации о кофе ученые выяснили, что напиток снижает риск заболеть диабетом второго типа. Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты провели анализ данных 1 185 210 человек, принимавших участие в 30 исследованиях о кофе. Выяснилось, что 3-4 чашки кофе в день значительно снижает риск диабета 2 типа. Этот показатель уменьшается на 25 процентов у женщин и мужчин, пишет Корреспондент.

При этом положительный эффект показывает и кофе без кофеина. Ученые считают, что напиток обладает рядом позитивных свойств. Он имеет противовоспалительный эффект, антиоксидантное действие, положительное влияние на микрофлору кишечника и даже способствует сжиганию жира.