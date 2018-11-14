Ученые назвали еще одну опасность недосыпа

Недостаток сна у детей способствует выработке нездоровых привычек в питании, ожирению и сидячему образу жизни. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета (США).

Согласно пресс-релизу об исследовании, опубликованному на портале MedicalXpress, специалисты провели исследование с участием 177 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет. Они изучили привычки участников эксперимента в питании, уровень физической активности и сопоставили это с продолжительностью их сна, передает Известия.

Анализ данных об участниках эксперимента показал, что примерно 40% уделяли сну меньше времени, чем рекомендовано врачами.

При этом испытуемые отказывались от завтраков, употребляли в пищу фастфуд, сладости и отказывались от полезных продуктов. Кроме того, недосыпающие дети реже проявляли физическую активность, из-за чего у них формировалась привычка к сидячему образу жизни.

Всё это в итоге приводило к набору лишнего веса.