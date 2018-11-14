С декабря молдавские производители смогут экспортировать семена в ЕС

С декабря этого года молдавские производители семян смогут экспортировать семена районированных гибридов в государства Европейского союза. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь.

Как отметил Георге Габерь, соответствующее решение было принято по итогам тщательного аудита, проведённого в начале лета, в результате которого отечественная система сертификации семян была признана эквивалентной системе контроля и сертификации, действующей в Европейском союзе, передает IPN.



"Хочу подчеркнуть, что на протяжении этого года парламент Молдовы внёс изменения в законодательство, с тем, чтобы отечественные производители могли использовать сорта и гибриды из каталога Европейского союза. Два этих события и создали предпосылки для того, чтобы заинтересованные компании из стран ЕС размещали своё производство семян здесь, а наши производители, которых насчитывается более 1100, могли воспользоваться этими предоставляемыми им возможностями", - отметил Габерь.



Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов также сообщил, что в настоящее время Молдова имеет право экспортировать плодовый посадочный материал во Францию, Италию, Болгарию, Румынию и другие страны ЕС. "Осталось только добиться права на экспорт виноградного посадочного материала, который очень важен для нас, поскольку у тогда нас будет экспорт, оцениваемый более чем в один миллион привитых саженцев в год, но мы могли бы существенно увеличить этот объём", - пояснил Габерь.



Более того, он отметил, что в ближайшем будущем он намерен пригласить в Молдову новые миссии по проведению аудита, для других групп продуктов, таких как куриное мясо и яйца категории „B”. „Мы хотим в ближайшее время получить право экспорта молочных продуктов, чтобы расширить рынок сбыта продукции агропродовольственного сектора страны”, - сообщил Георге Габерь.



Ежегодная потребность отечественного сельского хозяйства в семенах составляет около 120–125 тысяч тонн семян зерновых культур, кукурузы, масличных культур, сахарной свеклы и овощей.