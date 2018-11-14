О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
С декабря молдавские производители смогут экспортировать семена в ЕС
// фото: moldovenii.md
16:09, 14 Nov 2018
просмотров 106 | комментариев 0

С декабря этого года молдавские производители семян смогут экспортировать семена районированных гибридов в государства Европейского союза. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георге Габерь.

Как отметил Георге Габерь, соответствующее решение было принято по итогам тщательного аудита, проведённого в начале лета, в результате которого отечественная система сертификации семян была признана эквивалентной системе контроля и сертификации, действующей в Европейском союзе, передает IPN.

"Хочу подчеркнуть, что на протяжении этого года парламент Молдовы внёс изменения в законодательство, с тем, чтобы отечественные производители могли использовать сорта и гибриды из каталога Европейского союза. Два этих события и создали предпосылки для того, чтобы заинтересованные компании из стран ЕС размещали своё производство семян здесь, а наши производители, которых насчитывается более 1100, могли воспользоваться этими предоставляемыми им возможностями", - отметил Габерь.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов также сообщил, что в настоящее время Молдова имеет право экспортировать плодовый посадочный материал во Францию, Италию, Болгарию, Румынию и другие страны ЕС. "Осталось только добиться права на экспорт виноградного посадочного материала, который очень важен для нас, поскольку у тогда нас будет экспорт, оцениваемый более чем в один миллион привитых саженцев в год, но мы могли бы существенно увеличить этот объём", - пояснил Габерь.

Более того, он отметил, что в ближайшем будущем он намерен пригласить в Молдову новые миссии по проведению аудита, для других групп продуктов, таких как куриное мясо и яйца категории „B”. „Мы хотим в ближайшее время получить право экспорта молочных продуктов, чтобы расширить рынок сбыта продукции агропродовольственного сектора страны”, - сообщил Георге Габерь.

Ежегодная потребность отечественного сельского хозяйства в семенах составляет около 120–125 тысяч тонн семян зерновых культур, кукурузы, масличных культур, сахарной свеклы и овощей.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня не наделайте ошибок на работе. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День в целом благоприятен. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Разочарованный сыщик
Валерий Реницэ,
vox.publika.md
Loading...