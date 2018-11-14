Археологи в Греции считают, что им удалось раскопать древнегреческий город Тенея, который предположительно был основан микенским царем Агамемноном и пленными троянцами после Троянской войны.
Датировка Троянской войны является спорной, однако большинство исследователей относят ее к рубежу XIII-XII вв. до н. э. Археологи сообщили, что им удалось обнаружить остатки жилого поселка, ювелирные изделия, монеты и несколько захоронений в южной части Пелопоннеса, передает Би-би-си.
До сих пор у археологов было только четкое представление о том, где может находиться город, но у них не было доказательств. Найденные предметы относятся к IV веку до н.э, пишет УНИАН.
Раскопки в окрестностях современной деревни Чилиомоди начались в 2013 году, свидетельства существования на этом мест Тенеи появились после цикла раскопок, проведенного в сентябре-октябре этого года. Археологи обнаружили аккуратно возведенные стены, а также глиняные, каменные и мраморные полы. Также было найдено около 200 редких монет, в том числе одна монета, предназначенная для оплаты путешествия в загробную жизнь. Были найдены семь могил, в том числе одна с останками женщины и ребенка. Захоронения украшены вазами и ювелирными изделиями.
Ведущий археолог Елена Корка сообщила, что находки свидетельствуют о значительном благосостоянии жителей Тенеи. По ее словам, город был расположен на пересечении торговых путей между Коринфом и Аргосом на севере Пелопоннеса.
"В городе делали гончарные изделия в определенном стиле, в которых прослеживается влияние востока, город поддерживал контакты и с востоком и с западом. У него было свое собственное мышление, которое сформировало свою собственную политику", - сказала Корка.
О Тенее мало что известно достоверно. После основания город развивался. В VIII в. до н. э. Тенея вошла в состав коринфского государства. В начале VII в. до н. э. город присоединил к своим владениям аргосский царь Фидон. Во времена правления его потомков Тенея стала независимой. Под конец VI в. до н. э. Тенея вошла в состав Пелопонесского союза.
Во время Ахейской войны (146 г. до н. э.) тенейцы восстали, вышли из Ахейского союза и перешли на сторону римлян.
Полагают, что город процветал во времена Римской империи, но, возможно, был оставлен жителями в 4 веке н.э.
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