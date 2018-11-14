ЦИК: парламентские выборы обойдутся госказне в 110 млн леев

Центризбирком рассчитал стоимость парламентских и местных выборов в будущем году. Парламентская кампания обойдется госказне в 110 миллионов леев, местная - в 140 миллионов. Эти цифры заложены в проект бюджета, который готовятся рассмотреть депутаты.

"Согласно процедуре, проект бюджета утверждает парламент. Начиная с 2019 года закон о бюджете будут применяться во всех госучреждениях", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.

Председатель ЦИК призвала избирателей, находящихся за рубежом, пройти процедуру предварительной регистрации.

"Предварительную регистрацию можно пройти не только онлайн, но и физически. Число зарегистрировавшихся станет критерием, индикатором, который поможет определить необходимое число участков за рубежом", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.

Предварительная регистрация завершится за 45 дней до даты парламентских выборов.





