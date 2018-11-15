Астрономы из Института Карнеги заявили, что всего в шести световых годах от Земли (той, что в Солнечной системе) находится небольшая супер-Земля, поверхность которой заморожена. Как сообщает CNN, исследователи считают, что потенциально планета могла быть обитаема, а остатки микроорганизмов могут сохраниться там до сих пор.
Исследователи уточняют, что планета обнаружена недалеко от звезды Барнарда — одного из самых противоречивых газовых гигантов, рядом с которыми то находят, то теряют большие планеты. Звезда Барнарда находится на расстоянии шести световых лет от Земли, а обнаружить супер-Землю там, где долгие годы фиксировалась пустота, удалось с помощью телескопа в чилийской обсерватории Ла-Силья, пишет life.
Отмечается, что открытая планета получает всего 2 процента интенсивности излучения и, как следствие, на её поверхности крайне тяжело жить. Учёные отмечают, что средняя температура на поверхности составляет -174 градуса Цельсия, что практически полностью исключает возможность для её колонизации.
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