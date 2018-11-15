Ученые назвали главную причину развития алкоголизма

Объединённая группа учёных из США, Испании и Мексики пришла к выводу, что склонность людей к алкоголю объясняется местом и климатической зоной их проживания.

Как сообщает журнал Hepatology, сильнее всего пьют и страдают алкоголизмом в самых холодных странах, в то время как в тёплых регионах уровень потребления алкоголя оказался значительно ниже, пишет life.

Исследователи выяснили, что из-за холодной, пасмурной погоды риск возникновения психологических проблем, таких как депрессия и стресс, значительно выше. Зачастую именно эти факторы становятся причиной чрезмерного употребления крепких алкогольных напитков, которые впоследствии доводят человека до больницы.