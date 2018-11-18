Блондинка изрубила Porsche в Киеве для клипа

Уничтожение дорогого спорт-кара Porsche 718 в Киеве оказалось постановкой. Таким образом украинская певица решила снять клип и сделать ему бесплатную рекламу. Официальный клип группы MDZ с кадрами вандализма появился на странице коллектива на YouTube.

В Сети появился клип на трек NO STRESS украинской скандальной группы MDZ. Оказалось, что недавний инцидент с изрубленным топором Porsche был постановкой для клипа коллектива, пишет Корреспондент.

Ролик смонтирован из того же видео, что накануне активно обсуждалось в украинских СМИ, а также в Белоруссии, России, Казахстане и Армении.