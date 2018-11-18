Пресс-холдинг Платона-Цопы обвинён в манипуляции: бизнесмен потребовал опровержения

Холдинг, финансируемый олигархами Виктором Цопа и Вячеславом Платоном - первый в бегах, а второй - осужден на 18 лет тюрьмы - распространяет очередную лживую и низкую новость.

В псевдоним-новости о группе российских компаний, которые, якобы, держат монополию на экспорт зерновых в Республике Молдова, журналисты Unimedia, Jurnal TV, Ziarul de Garda использовали заявление одного из экспортеров зерновых - Василия Гажиу, который говорит, что рынок ЕС заблокирован для экспортёров из Молдовы.

Однако это заявление Гажиу делал ещё в 2012-м году, когда правительство контролировала ЛДПМ и ее лидер Влад Филат.

Гажиу потребовал у этих СМИ опровержения лживой информации.

"Я считаю недостойным публиковать заявления от имени человека, сделанные раньше, которые в настоящее время потеряли свою актуальность - и использовать их для написания, якобы, свежей новости с новым контекстом и политическим значением, без того, чтобы узнать мнение человека, чьё имя используется в этой статье",- пишет Гажиу в своей претензии, направленной порталу Unimedia.

Он выражает сожаление тем, что журналисты не указали год, когда было сделано его заявление, а также вопрос и контекст. Предприниматель потребовал опровержения лживой информации в течение недели и пригрозил обратиться в суд, если журналисты проигнорируют его требование.