Ким Чен Ын поручил раздать жителям Пхеньяна 200 т мандаринов, подаренные Сеулом

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил раздать школьникам, детям и другим жителям Пхеньяна 200 тонн мандаринов, которые были подарены Южной Кореей. Об этом сообщает телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что руководитель Северной Кореи направил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину слова благодарности за цитрусовые.

Отправка фруктов стала ответным жестом на подарок Ким Чен Ына, сделанный в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне. Перед отлётом южнокорейский лидер получил две тонны грибов сони-посот, которые известны в мире по японском названию "мацутакэ". Они были поделены между членами разделённых семей, которые в течение десятилетий не могут встретиться со своими родственниками на Севере, пишет life.

По мнению экспертов, обмен подарков оказался неравноценным. Две тонны грибов от КНДР оцениваются в 1,3 миллиона долларов, а 200 тонн южнокорейских мандаринов более чем в $400 тысяч.