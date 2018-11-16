Ученые установили худший год в истории человечества

Группа британских и американских ученых установила, какой год оказался самым тяжелым для жизни человечества. Оказалось, что худшим является 536 год от Рождества Христова. Об этом пишет Science Alert.

"Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом вообще", - отметил археолог Гарвардского университета и средневековый историк Майкл Маккормик.

Этот год стал отправной точкой для столетнего экономического спада, который поразил человечество. В Византии в то время шел десятый год правления Юстиниана Великого, и ничего необычного не наблюдалось. Однако причины бедствий были связаны с природными аномалиями, передает Корреспондент.

По словам специалистов, Солнце блокировал загадочный пыльный туман, приведший к снижению температуры, что стало причиной хаоса на земле, связанного с неурожаем, засухой и летним снегом. Конечно же, последствиями этого был страшный голод.

В ходе исследования было установлено, что в этот злосчастный год началось большое вулканическое событие, которое и принесло пепел и заморозки. Второе извержение произошло в 540 году, что еще больше усугубило ситуацию. А в 541 году началась так называемая Юстинианская чума, массово поразившая человечество.

На восстановление экономики людям потребовалось примерно сто лет.