В Италии произошел взрыв в железнодорожном тоннеле, есть пострадавшие

В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно ночью в пятницу, 16 ноября, взорвалась цистерна, в результате чего пятеро рабочих получили травмы. Об этом сообщает ANSA.

Известно, что в момент взрыва в тоннеле продолжались профилактические работы. В следствие инцидента также загорелся автомобиль рабочих, передает Корреспондент.

"В результате пожара пострадали пять ремонтников. Состояние одного из них крайне тяжелое", - говорится в сообщении.

Сейчас движение по тоннелю приостановили. Временно рейсы будут осуществляться по альтернативному маршруту.