Мужчина забил сына битой на дне рождения внука

В Хмельницкой области мужчина ударил деревянной битой своего сына во время празднования дня рождения внука. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Событие произошло 12 ноября около 1:00 ночи в селе Корытна Ярмолинецкого района. В тот вечер в семье праздновали день рождения сына потерпевшего – мальчику исполнился год. Между разогретыми алкоголем мужчинами возник конфликт, в ходе которого 42-летний отец ударил деревянной битой сына в голову", – говорится в сообщении.

Тогда мать и невестка разняли мужчин, после чего оба пошли спать. Однако утром пострадавшего обнаружили уже без сознания. Его срочно доставили в реанимационное отделение областной больницы, но медики не смогли спасти жизнь мужчины. Через сутки он умер.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются", – отметили в полиции.