В Одессе пара поженилась в третий раз

Одесские супруги дважды ступали на свадебный рушник и каждый раз разводились для того, чтобы расписаться вновь. И, как обещают молодожены, в последний раз.

Дату для того, чтобы расписаться, выбрали символическую - 15 ноября они праздновали 15-летний юбилей первой свадьбы и в третий раз начинают семейную жизнь, сообщает УНИАН.



"Первая свадьба - это была молодость, надо было жениться красиво-пышно. Второй раз уже мы расписывались, потому что было надо, потому что у нас был ребенок во мне. Вот мы настроены на то, что это уже последний раз", - говорит невеста Светлана Северенчук.



Признаются, дважды разбегались, потому что не выдерживали друг друга — отношения были как у итальянской семьи. Правда, ни имущество, ни детей не делили и через некоторое время, остыв, снова сходились. Теперь жених Роман уверяет: окончательно понял, что Светлана - именно его половинка.

Роман и Светлана познакомились еще в школе, а 15 ноября 2003 года, в 20-летнем возрасте, поженились, решив всегда быть вместе.

Отмечается, что супруги через некоторое время развелись, во второй раз они поженились в 2005 году, и в браке у них родилось двое сыновей. Но в 2009 году они снова развелись. В Малиновском отделе регистрации молодоженов принимают как родных.

"15 лет назад их брак регистрировала моя мама, которая всю жизнь отработала в ЗАГСе, и сегодня они в третий раз снова женятся, и снова регистрирую брак уже я, дочь. Сотрудники меняются, а наша любимая пара продолжает регистрировать браки", - рассказала работница Малиновского отдела ЗАГСа Валентина Ракович.





