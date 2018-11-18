В Европе будут возвращать стоимость билета в случае задержки поезда

Европейский парламент принял решение об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав пассажиров железнодорожного транспорта, которое предполагает полную компенсацию стоимости билета, если поезд опоздал.

Об этом сообщает сайт Европейского парламента.

В изменениях указано, что если поезд опаздывает на час без веской причины, то пассажирам компенсируют не 25 % от стоимости билета, как это было раньше, а 50 %. При этом право на поездку будет сохранено, отмечает УНИАН.

В тех случаях, когда задержка составит полтора часа – пассажирам будут возвращать 75 % от стоимости билета. Когда ожидание составит два часа и больше – вернут 100 % стоимости билета.

Кроме этого, в Европарламенте ограничили количество случаев, когда железнодорожные компании могут оправдывать задержки поездов "чрезвычайными обстоятельствами".

Также в Европарламенте приняли решение о том, что пассажиры имеют право брать с собой велосипеды в любые поезда.

Решение Европарламента передали на утверждение в Совет ЕС.



