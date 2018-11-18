В Google Play нашли виртуальные кошельки, ворующие деньги

Специалисты компании ESET нашли в Google Play мошеннические приложения, замаскированные под криптопошельки.

Программы были доступны для скачивания владельцами смартфонов Android. Как правило, целью мошенников была кража криптовалюты, поэтому они выпустили ряд программ, в описании которых утверждалось, что это надёжное приложение для хранения криптовалюты. На самом деле при вводе логина и пароля от своего аккаунта пользователь терял доступ к своим виртуальным накоплениями, пишет life.

Эксперты не первый раз отмечают, что, как правило, вредные приложения появляются в Google Play чаще, чем в App Store. По мнению специалистов, практически любой пользователь может написать подобную программу и вводить в заблуждение других людей.