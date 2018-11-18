Опрос IRI: рейтинг доверия граждан к ДПМ растет, ПДС и ПСРМ теряют электорат

Социологическое исследование, проведенное в Молдове Международным республиканским институтом США, подтвердило тенденции, выявленные предыдущими опросами. ПДС и ПСРМ теряют доверие избирателей, в то время, как демократы его наращивают.

Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, избирательный порог преодолели бы четыре партии. ПСРМ готовы отдать голоса 32% граждан. Это на 4% меньше, чем летом. За Демократическую партию проголосовали бы 12%, или на три процентных пункта больше.

Партия действия и солидарности и Платформа достоинство и правда набрали бы также 12%, но это на четыре процентных пункта меньше, чем три месяца назад.

Опрос Международного республиканского института проводился с 11 сентября по 16 октября. Погрешность составляет +/- 2,5%.

С 20 октября по 9 ноября опрос проводила компания IMAS, и она представила схожую картину общественного мнения. Социалисты лидируют в рейтинге доверия избирателей - 27%, но они за два месяца потеряли два процентных пункта. На втором месте, по данным IMAS, демократы. Они получили 16% голосов избирателей, или на 5% больше, чем в июне.

Самые большие потери доверия несут ПДС и ППДП. Летом Платформу достоинство и правда были готовы поддержать 13% граждан, сейчас только 7%. Партии действия и солидарности отдали бы голоса всего 6%.

Оба опроса показывают, что либералы, коммунисты, ЛДПМ и народные европейцы в парламент не попадают.