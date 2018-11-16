Индийские учёные из Университета Махариши считают, что йога и медитация помогают бороться даже с особо сложными формами стресса. Представители университета отмечают, что медитативные техники позволяют облегчить практически любое стрессовое состояние, даже если речь идёт о посттравматическом расстройстве, пишет The Independent.
Исследователи отмечают, что медитация и йога позволяют снизить процент вероятности появления панических атак, депрессий и способствуют восстановлению нормальной работы нервной системы, что позволяет бороться даже с суицидальными наклонностями. Правда, работает такая терапия не для всех — на примере британских военных, прошедших Афганистан, учёные доказали, что занятия йогой и медитацией по 90 минут в день помогают лишь 40 процентам людей, пишет life.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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