Моника Бабук встретилась с лауреаты конкурса "Педагог года"

Новые технологии без отказа классических учебников. Таким видят развитие образования в Молдове лауреаты конкурса "Педагог года". Учителя со всей страны съехались в Кишинев, чтобы высказать предложения министерству образования.

"Нельзя кидаться в крайности. Я за то, чтобы дети знали запах библиотечных книг. Но и электронные учебники нужны, так как мы живём в другой эпохе. Но, повторяю, нужно совмещать, одно не должно заменять другое", - сказала учительница лицея им. В.Александри Даниела Вакарчук.

Надежда Тигиняну 36 лет работает учительницей начальных классов. Она предлагает брать пример в образовании с Норвегии.

"Знаете, там дети больше адаптированы к жизни, так как все привязано к практике. Это нужно и нам - чтобы дети лучше справлялись в различных жизненных ситуациях", - сказала учительница лицея им. П.Рареша, Сороки Надежда Тигиняну.

Министр образования пообещала, что все предложения педагогов учтут.

"Мы задались целью обсудить новый взгляд на образование и его значение для всего общества. Поэтому обратились за советами к людям, чей опыт очень важен", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.





