Лишенный мимики британец выбрал невесту с той же болезнью

Британец Алекс Баркер, родившийся с редкой врожденной аномалией, мешающей ему улыбаться, объявил о помолвке с американкой Эрин Смит, которая страдает от такого же заболевания, сообщила Metro.

По информации газеты, у пары диагностирован синдром Мебиуса. Патология сопровождается параличом лицевого нерва и порой косоглазием. В результате для больных характерно отсутствие мимики лица, передает 360tv.

На сегодняшний день в мире таких людей официально зарегистрировано всего около тысячи. 45-летнему Баркеру и его 38-летней невесте удалось познакомиться на сайте для людей с синдромом Мебиуса. Спустя четыре свидания они обручились и сейчас подумывают о продолжении рода. Врач, который консультировал пару, утверждает, что их дети могут и не унаследовать данную аномалию.

Как отмечает издание, из-за отсутствия мимики Баркер не всегда может правильно понять чувства своей возлюбленной. «Обычно я вижу, когда Эрин счастлива, потому что она всегда наклоняет голову набок и говорит: „У-у-у“», — пояснил британец.

Он также добавил, что они со Смит уже успели изучить привычки друг-друга, поэтому порой понимают все даже без слов.