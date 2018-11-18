В Кишиневе реконструируют один из исторических кварталов центра города

В течение ближайшего года в Кишиневе будет реконструирован один из исторических кварталов центра города, - сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Агентства по инспектированию и реставрации исторических памятников Ион Штефэницэ.

Как передает агентство Инфотаг, речь идет о квартале в периметре улиц Сфатул Цэрий - Михай Когэлничану - Мария Чеботарь - Алексея Щусева.



"Это пилотный проект, разработанный группой молодых архитекторов из столичного института Urbanproect. Выбор продиктован тем, что квартал находится в самом центре города, поблизости - парк Штефана чел Маре, заложенный 200 лет назад, и два музея. Имеется подходящая инфраструктура, зеленые зоны. То есть, он способен привлечь к себе многочисленных туристов", - считает специалист.



В его понимании, для этого следует отремонтировать тротуары и дороги, обеспечить качественное уличное освещение (включая подсветку зданий ХIХ века), оборудовать современную автопарковку.



"Задача-максимум - превратить квартал в образцовый европейский, привычный по своей ухоженности для европейцев, приезжающих в Молдову", - подчеркнул чиновник.



Он пообещал, что по случаю 80-летия поэта Думитру Матковски, добьется разрешения в 2019 г. от Муниципального совета Кишинева (МСК) установить на "Алее классиков" бюста Думитру Матковски, скончавшегося в 2013 г.