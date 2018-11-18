Около 30 молодых фермеров подали заявки на получание субсидий авансом

28 молодых людей и женщин, которые намерены начать и развивать свой бизнес в области сельского хозяйства, подали заявки на авансовые субсидии в размере более 16 млн. леев на втором этапе приема заявок. Он завершился вчера, 14 ноября

Авторы этих 28 инвестиционных проектов запланировали инвестиции в сельскохозяйственный сектор в размере около 37 млн. леев, это может способствовать созданию более 70 новых рабочих мест, передает Молдпрес.

По данным Агентства по интервенции и платежам в сфере сельского хозяйства (AIPA), большее число заявок подали женщины - 18, а молодые фермеры – 10.

Почти половина заявителей запросила субсидии на создание и модернизацию многолетних плантаций. В то же время каждый третий инвестиционный проект касается оборудования и ремонта животноводческих ферм. На производство овощей и фруктов на защищенных территориях и развитие инфраструктуры после сбора урожая было подано меньшее число заявок.

Эти 28 досье будут рассмотрены в центральном офисе AIPA и направлены специальной комиссии для оценки.

После первого этапа приема заявок на получение авансовых субсидий были отобраны 27 инвестиционных проектов, авторы которых получат субсидии в размере 13 млн. леев. В нынешнем году, на предоставление авансовых субсидий молодым людям и женщинам, развивающим свой бизнес в области сельского хозяйства, было выделено 45 млн. леев.