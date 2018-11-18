В магазине на Чеканах продавали алкоголь и сигареты без разрешения

Офицеры по расследованию экономических преступлений нагрянули с проверкой в столичный продуктовый магазин, расположенный по улице М. Садовяну в секторе Чеканы.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов выявили многочисленные нарушения. Как оказалось, с магазине продавали алкоголь и сигареты без разрешения. Кроме этого товар хранился в антисанитарных условиях.

В ходе обысков полицейские изъяли 9000 сигарет различных марок, 30 будтылок водки и 75 стаканов с водкой.

Экономическому агенту грозит штраф от 6 до 15 тысяч леев. О нарушениях сообщат компетентным учреждениям в области общественного питания, которые примут меры, в соответствие с законодательством.