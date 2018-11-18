На актера из "Физрука" напала жена

Жена актёра из сериала "Физрук" Юрия Катаева напала на супруга с ножом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

У Катаева с супругой произошла ссора. Она схватила нож и воткнула его в плечо актёра.

Скорую Юрий вызвал сам. Сейчас его везут в больницу.

Катаев окончил в 2009 году ВГИК в мастерской Всеволода Шиловского. Он сыграл в таких сериалах, как "Поцелуйте невесту", "Карпов-2", "Пропавшие без вести", "Грибной царь".