Ученые обнаружили, что на Южном Полюсе нашей планеты глыба льда размером с Род-айленд вдруг исчезла. И виновата в этом неизвестная до сих пор чрезвычайно горячая точка, которую нагревают радиоактивные камни и теплые водяные потоки.
Об этом пишет Newsweek, добавляя, что ученые Британской антарктической службы (BAS) исследовали ледяные потоки, которые берут свое начало на Восточном антарктическом ледниковом щите и стекают к побережью.
Они искали геотермальную активность, которая вызвала эти изменения в Антарктиде. Ведь недавние исследования доказали, что даже незначительные локализованные изменения могут иметь сильное влияние на движение льда, передает УНИАН.
Ранее ученые допускали, что могут существовать «геотермальные аномалии» под ледяным покровом. Но прямых доказательств этому не было. Команда BAS использовала специальный радар для изучения участка льда неподалеку от Южного Полюса. Таким образом, они смогли сделать замеры и установить толщину покрова, а также выявить бассейны под ней. Один из участков был особенно необычным. Ученые заметили исчезновение ледяной глыбы величиной с Род-айленд.
Как оказалось, причиной этому стала чрезвычайная геотермальная аномалия. Этот источник тепла заставлял лед над собой таять, из-за чего целые ледяные пласты сползали. Источником тепла в аномалии оказались «радиогенные гранитоиды», то есть горячие радиоактивные камни, а также горячая вода, которая поднималась из-под земли. Когда лед тает, вода стекает и наполняет озера под ледниковым щитом ниже по течению.
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