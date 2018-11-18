В Австралии из музея университета украли скелеты редких животных

Скелеты редких животных были украдены из музея Сиднейского университета в Австралии, сообщает портал 9News.

По данным портала, университет лишился черепа гиппопотама, скелета морской черепахи Бисса с панцирем, а также скелетов толстого лори и собаки. Скелеты представляют собой оригинальные образцы конца XIX века, пишет РИА Новости.

"Мы опубликовали фотографии украденных скелетов, которые редкие и ценные. Мы надеемся, население сможет предоставить нам свежую информацию, которая поможет вернуть скелеты музею", — заявил инспектор местной полиции Марк Джордж, слова которого приводит портал.

Полиция сообщила, что другие три скелета были обнаружены возле музея. Очевидно, правонарушители оставили их там после взлома, как и другие предметы, которые сейчас изучают криминалисты.