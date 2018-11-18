Объявлен лучший сериал года

Американский журнал Time составил рейтинг десяти лучших сериалов, выходивших в 2018 году. Лидером списка стал триллер "Убивая Еву".

Сериал рассказывает о Вилланель (Джоди Комер), наемной убийце с русскими корнями. На нее начинает охотиться сотрудница британской разведки MI5 Ева Поластри (Сандра О), пишет lenta.ru.

Второе место занял психологический триллер "Острые предметы" с Эми Адамс в главной роли. Сюжет в нем вращается вокруг журналистки Камиллы Прикер, которая возвращается в родной город, чтобы написать статью о недавнем жестоком убийстве девушки. Третью строчку занял второй сезон драматической комедии "Атланта" Дональда Гловера. Кинокритики назвали сериал "самым непредсказуемым шоу на телевидении".

В топ-10 также попали сериалы "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли наркомана-аристократа, второй сезон фантастической комедии "В лучшем мире", японское реалити-шоу "Дом с террасой: Открывая новые двери", второй эпизод сериала "Когти", итальянская драма "Моя гениальная подруга" и психологический триллер "Возвращение домой".

Завершает рейтинг сериал "Поза", повествующий о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью в Нью-Йорке 1987 года, но жаждут признания и успеха.