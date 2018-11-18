Канду о расследовании по делу "Open Dialog": фонд был инструментом ФСБ в странах Балтии, Польше, Украине, Румынии и Молдове

Майю Санду и Андрея Нэстасе могут привлечь к ответственности за государственную измену, если выяснится, что фонд Open Dialog оплачивал им не только командировки в Брюссель.

Следственная комиссия парламента выявила, что фонд был инструментом российских спецслужб в странах Балтии, Польше, Украине, Румынии и Молдове. А финансировали его из незаконных источников. В частности, из денег, отмытых посредством "российского ландромата", запущенного Вячеславом Платоном. Также фонд получал деньги со сделок российских военных предприятий, находящихся под международными санкциями.

"Поставки военного снаряжения в страны, участвующие в региональных конфликтах. Выплаты сомнительного или неизвестного происхождения из офшорных зон. Из схемы отмывания денег, известной как "ландромат", поступило по меньше мере два с половиной миллиона евро. Ещё один источник - банковская афера, имевшая место в Молдове до 2014-го года", говорит председатель следственной комиссии Игорь Время.

По данным комиссии, интерес к Молдове фонд стал проявлять в 2016-м, сразу после ареста Вячеслава Платона и его экстрадиции из Украины. Связь Open Dialog с "ландроматом" указана в схеме из секретной части отчета, попавшей в распоряжение портала deschide.md.

"К сожалению, люди вроде Майи Санду, Андрея Нэстасе и других, упомянутых в отчете, были вовлечены в борьбу на стороне Российской Федерации, в том числе против Молдовы. Если они действовали осознанно, то это означает государственную измену", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Майя Санду и Андрей Нэстасе на слушания в следственную комиссию не являлись. Председатель парламента выразил сожаление, что они отказались прояснить ситуацию и четко ответить на вопрос, известно ли им было об источниках финансирования фонда Open Dialog.

"Легко говорить, что никакой связи нет, но проводить время в обществе людей, к которым, как мы теперь видим, есть много вопросов. И не только о неподкупности, но и о целях их деятельности, затрагивающей Молдову. Как это можно - знать, что ты летишь в самолете, живешь в гостинице или ужинаешь за деньги, полученные от российских спецслужб, от ФСБ", - считает председатель парламента Андриан Канду.

Отчет отправят в СИБ, Генеральную прокуратуру и МВД. Расследование о вмешательстве фонда Open Dialog во внутренние дела Молдовы парламент начал после того, как основательницу организации Людмилу Козловскую выслали из ЕС по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Фонд обвиняли в лоббировании преступных интересов и поставках снаряжения сепаратистам Донбасса.







