Ещё одна авария на теплоцентрали: жители Рышкановки остались без отопления и горячей воды

В городе случилась еще одна авария на теплоцентрали. Без отопления и горячей воды осталась часть сектора Рышкановка. В скольких домах нет тепла, и в чем причина аварии - выясняют специалисты "Термоэлектрики". Когда устранят поломку, пока сказать не могут.

Накануне без отопления осталось 200 многоэтажек на Чеканах. Подачу тепла полностью восстановили сегодня во второй половине дня. Причиной перебоев стал прорыв трубы, которую не меняли около 40 лет.

"Причиной аварии стала внешняя коррозия. Толщина трубы составляет 10 миллиметров, видимо, за 40 лет ржавчина разъела стенки, пришлось поменять отрезок трубы на этом участке", - говорит глава диспетчерской Termoelectrica Андрей Вырлан.