У берегов Канады разлилась нефть

Возле канадского побережья острова Ньюфаундленда из-за проблемы с подводным нефтепроводом в пятницу, 16 ноября, произошла утечка 250 кубометров нефти в Атлантический океан. Об этом сообщает на своем сайте канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Компания Husky Energy сообщила, что во время попыток возобновить добычу, ее плавучая установка для хранения и отгрузки нефти зафиксировала падение давления в подводном трубопроводе. Предварительные подсчеты указывают, что в окружающую среду попало около 250 кубометров нефти, пишет Корреспондент.

Причина разлива на данный момент остается неизвестной. Во время инцидента никто не пострадал.

"Все скважины находятся в безопасности, а добыча временно приостановлена, пока Husky расследует причины пролива", - сообщили в Совете по вопросам оффшорной добычи.

Также они добавили, что условия на море не дают возможности безопасно начать "надводный процесс реагирования на разлив".