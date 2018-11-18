В Тель-Авиве приземлился пассажирский самолет с неисправными тормозами

Пассажирский самолет израильской авиакомпании Arkia, ранее сообщавший о неисправности в тормозной системе, совершил успешную экстренную посадку в аэропорту Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона, сообщает телеканал "Кан".

Ранее сообщалось, что вылетевший из Тель-Авива в Эйлат самолет типа Embraer E-Jet с 29 пассажирами на борту возвращается в аэропорт имени Бен-Гуриона после обнаружения неисправности в тормозной системе, передает РИА Новости.

"Самолет успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве", — сообщается в Twitter телеканала.





