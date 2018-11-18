Хронический насморк американца оказался утечкой спинномозговой жидкости

Житель американского штата Северная Каролина Грег Филлпоттс несколько лет не мог избавиться от хронического насморка, пока врачи не сообщили ему, что он страдает от утечки ликвора — спинномозговой жидкости, сообщает Inqusitr.

В течение пяти лет мужчине ставили ошибочные диагнозы, но все методы лечения не помогали, и Филлпоттс привык всегда носить с собой пачку бумажных платков. Выяснить причину насморка удалось только в больнице Нью-Йорка. После операции он наконец смог снова нормально дышать, пишет РИА Новости.

Несколько месяцев назад похожая история произошла с жительницей штата Небраска Кендрой Джексон. После ДТП в 2013 году между черепом и стенкой носа у нее появилось небольшое отверстие, через которое вытекало 250 миллилитров ликвора в день.

Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроходящих путях, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Ликвор предохраняет их от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Утечка жидкости может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе менингита.