В Калифорнии более тысячи человек пропали без вести из-за пожаров

Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 71, более тысячи человек числятся пропавшими без вести, передает NBC News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 63 погибших, пропавшими считались более 600 человек. Еще трое погибли от пожаров на юге Калифорнии, так что общее число погибших составляет 74, передает РИА Новости.

По словам шерифа округа Бьютт Кори Хони, тела восьми погибших нашли внутри домов в городах Парадайз и Магалия. Власти все еще работают над проверкой списка пропавших, число которых, как заявил шериф, впоследствии может снизиться, поскольку имена в списке могут повторяться.

"Для нас важно быстрее получить информацию, чтобы мы могли начать идентифицировать этих пропавших людей", — сказал шериф.

По данным телеканала, сейчас площадь пожара Camp на севере штата составляет около 59 тысяч гектаров, более шести тысяч строений разрушены.