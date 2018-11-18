Названы самые опасные для туристов страны в 2019 году

Ливия, Афганистан и Сомали признаны самыми рискованными странами для туристов в 2019 году. Это определили специалисты в области здравоохранения и безопасности компании International SOS, сообщает Daily Mail.

Согласно интерактивной Карте рисков путешествий, в этих странах путешественники могут сталкиваются с большими рисками для здоровья, в том числе с серьёзной опасностью при передвижении по дорогам, пишет life.

Крайне опасными также признаны Южный Судан, Нигер, Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне. Среди стран с наибольшими рисками безопасности на дорогах названы Бразилия, Боливия, Саудовская Аравия, Иран и Казахстан. Высокий риск личной безопасности отмечен в Сирии, Йемене, Южном Судане и Мали.

А самыми безопасными странами по всем параметрам эксперты признали Норвегию, Финляндию и Исландию.