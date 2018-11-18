Россиянин выкинул любовницу с 10 этажа, но она залезла обратно

Пьяный приятель, разъярённый женским отказом, решил выбросить подругу с балкона, но она смогла зацепиться за перила, вернуться в квартиру и вызвать полицию.

Как сообщает "Комсомольская правда", оба фигуранта этой истории были давно знакомы друг с другом. В тот день они заранее договорились о встрече. Приехав к девушке домой, они распили некоторое количество спиртного. Когда всё закончилось, кавалер захотел секса, но получил отказ. Тогда он разозлился и решил выкинуть свою подругу с балкона.

Однако дама оказалась чуть более ловкой, чем парень предполагал: девушка "в полёте" зацепилась за перила — так ей удалось спастись. Вернувшись в квартиру, она вызвала полицию, пишет life.

Незадачливого кавалера задержали. На допросе он заявил, что не хотел убивать подругу. Кроме того, выяснилось, что он женат и на иждивении у него четыре ребёнка. Теперь его ждёт суд за покушение на убийство.