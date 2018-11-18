Во Франции женщина облила кислотой посетителей кафе

В Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщил телеканал France.

Отмечается, что, инцидент произошел в субботу около 18.00 (19.00 по Молдове).

Женщина подошла к кафе с бутылкой соляной кислоты и кинула ее в расположившихся на веранде посетителей. Шесть человек получили легкие травмы и были госпитализированы в качестве меры предосторожности.

Женщину задержала полиция, передает Корреспондент.

Мотивы ее поступка пока не установлены. Сообщается, что бездомную знали в этом районе. У нее возможны проблемы с психикой.