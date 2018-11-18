Золотой глобус Мэрилин Монро продали за рекордные $250 тысяч

Награду Золотой глобус, которая была присуждена американской актрисе Мэрилин Монро в 1961 году, продали на аукционе Julien's Auctions за $250 тысяч. Об этом сообщил акционный дом на своей странице в Facebook вечером в субботу, 17 ноября.

Отмечается, что это самая крупная сумма, полученная за экземпляр данной награды.

Торги личными вещами Мэрилин Монро проходили в Лос-Анджелесе в пятницу и субботу. Впервые с аукциона был продан черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Машина ушла с молотка за $490 тысяч. На торгах также продали водительские права Монро в штате Коннектикут, выданные в 1957 году ($10 тысяч), серьги из горного хрусталя ($10,2 тысяч), экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера ($32 тысячи). А черная блузка из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году, ушла с молотка почти на $44 тысячи, пишет Корреспондент.