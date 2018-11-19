За минувшие сутки в Молдове произошло 12 аварий

12 аварий произошло за минувшие сутки в Молдове. Всему виной - плохие погодные условия. Полиция сообщает о 13 пострадавших.

В Хынчештах один из водителей не справился с управлением на мокрой дороге и съехал в кювет. Мужчина и два его пассажира, оба подростки, отделались легким испугом. Они ехали на соревнование по вольной борьбе. До пункта назначения их доставили на другой машине, передает canal3.

Полиция напоминает автолюбителям о необходимости заменить летние шины на зимние. А также призывает соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.